Ivan Zamorano, ex attaccante cileno dell'Inter, nel corso di un video realizzato con Betsson Sport ha ricordato gli anni trascorsi in Italia con la maglia nerazzurra: "Quando sei un attaccante e rendi in un campionato come quello italiano, per me è straordinario. Avevo questa voglia di giocare nel calcio italiano, quindi ho detto al mio agente: "Sai cosa? Voglio andare a giocare in Italia". Beh, molte squadre si sono fatte avanti, però quando si è presentata l'Inter...