Zamorano a Inter TV: “Nel derby servono cuore e grinta. Lautaro interista, lavora per…”

"Ricordi? Il mio primo gol di testa nel derby, abbiamo vinto in una serata bellissima. Un'emozione fantastica. Era il mio primo derby, la mia specialità era segnare di testa. Un gol fantastico che io e i tifosi interisti ricordiamo. E poi ne ho segnato un altro in un derby. Assist del chino, un'altra serata bellissima anche quella. Per gli attaccanti segnare nel derby è speciale e bellissimo. La crescita di Lautaro? Nella grinta, nel cuore, è quello che lavora per la squadra. Sembra che dopo il Mondiale, arrivato all'Inter sia un altro Lautaro. Un Lautaro interista, ha bisogno dell'Inter come l'Inter ha bisogno di lui. Un grande lavoratore", ha concluso Ivan a Inter TV.