Zamorano: “I tifosi Inter sono la mia gente. Ronaldo il più grande. Ma il più simpatico…”

Fra i protagonisti di 'Legend', pagina del Matchday Programme riservato ai grandi ex dell'Inter , Ivan Zamorano ha ripercorso alcuni suoi momenti tinti di nerazzurro. Ecco le sue parole colme di nostalgia:

"Se Ronaldo è stato il più forte, sicuramente Francesco Moriero è stato il più simpatico. Il nostro era uno spogliatoio pieno di allegria e con tante influenze sudamericane: c'era un clima fantastico. Checco era il numero uno: faceva battute e scherzi in continuazione!".

"E' la prima per l'Inter e ripenso anche al mio debutto: Udinese-Inter 0-1, gol di Sforza. L'Inter era una sfida enorme per me, ne sentivo la responsabilità. Ma il vero esordio fu a San Siro, quando iniziai il mio rapporto stupendo con i tifosi nerazzurri, la mia gente. La doppietta al Parma uno dei momenti più belli".