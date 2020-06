Zampa: “Riaprire gli stadi? Governo non preclude nulla. Aspettiamo i dati e vediamo se…”

“Riaprire gli stadi? Non c’è mai stata nessuna preclusione. Eravamo preoccupati per la ripresa, che poi è arrivata. Aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute. In ogni caso, il tema per ora non è stato affrontato per niente, il Cts deve occuparsi di una marea di situazioni, ma l’ultima parola spetta alla politica”. Lo ha detto la sottosegretaria al Ministero della Salute, Sandra Zampa, a “Radio Punto Nuovo”.

“Le cose stanno andando molto meglio, il virus pare essere meno pericoloso ma c’è ancora e non bisogna abbassare la guardia – ha proseguito l’esponente del governo -. l’Italia ha lavorato bene ed è stata modello per altri Paesi Europei, indicando una strada. Lasciamoci con un velo di speranza anche sull’apertura parziale degli stadi, porterò questo quesito, ne sarò portavoce”.

(ANSA)