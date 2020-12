Zampagna: “All’Atalanta ebbi lo stesso problema di Gomez. Forse contro la Juve…”

Riccardo Zampagna conosce meglio di molti altri l’ambiente dell’Atalanta. Per questo ha parlato dei bergamaschi e di quanto accaduto tra Gasperini e Gomez ai microfoni di TMW: “E’ una squadra in salute, ha avuto alti e bassi ma ci sta, non puoi andare sempre a mille. Gomez? La verità sta sempre nel mezzo. Da fuori si dicono solo stupidaggini. Credo che debba prevalere il buonsenso. Ci sono tanti tifosi che li ammirano per quanto fatto sinora. Ho avuto lo stesso problema con Delneri a Bergamo, andai via, ma non dovevo farlo. Spero non vada via il Papu, ma ieri con la Juve forse qualcosa si è ricucito”.

Col Real Madrid come potrebbe andare?

“Se gioca da Atalanta e sta più accorta potrebbe vincere con tutti. Poi ogni partita ha degli episodi particolari. Attualmente il Real non è in grande forma, il problema è che giocheranno tra due mesi e le cose potrebbero cambiare”.

Inter-Napoli, che ne pensa del rosso a Insigne?

“Ci vuole il buonsenso degli arbitri, in quei momenti c’è adrenalina e una pressione mentale che va oltre”.