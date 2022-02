Zampagna: “Inzaghi? Non credevo sarebbe diventato un grande allenatore

L'ex attaccante, intervistato da Sportweek, ha parlato di Inzaghi come tecnico e del lavoro che sta svolgendo all'Inter

"Non credevo sarebbe diventato un allenatore importante. Era un tipo taciturno dalla personalità meno sfacciata di altri. Simone ha idee e sa comunicarle. È sveglio, intuitivo, reattivo. I giocatori pesano un tecnico in 5 minuti: lui è capace di catturarne l'attenzione e convincerli. Già allora conosceva i nomi di tutti i giocatori. All'Inter tutti pensavano che non avrebbe ripetuto i successi di Conte, invece per ora sta facendo meglio. Sa tirare fuori tutto dai giocatori, anche da quelli con la pancia piena".