Addio a Zamparini, l’Inter: “Il club si unisce al cordoglio del mondo del calcio”

Marco Macca

Il calcio è in lutto per la morte di Maurizio Zamparini, ex storico patron di Venezia e Palermo, con cui ha scritto pagine importanti di storia. Al cordoglio si è unita anche l'Inter, che ha diffuso questo messaggio sui propri canali social: "L'Inter si unisce al cordoglio di tutto il mondo del calcio italiano per la scomparsa di Maurizio Zamparini". Ecco il tweet nerazzurro: