Zamparini: “L’Inter vincerà di sicuro nel giro di due anni. Recoba? Ricordo che…”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Quessti alcuni estratti:

Chi vince lo scudetto?

“Quest’anno è impossibile fare pronostici, per il momento. La passata stagione ero convinto avrebbe vinto l’Inter perché ha un grande dirigente come Marotta, di cui sono stato il maestro a Venezia, si era aggiunto un bravissimo allenatore come Conte. Questo campionato non saprei: di sicuro l’Inter con Conte e Marotta vincerà nel giro di due anni, ma per l’immediato non ho certezze“.

Ci racconta un aneddoto su Recoba, che fu decisivo per la salvezza del suo Venezia nel 1999?

“Quando nel gennaio 1999 arrivò in prestito dall’Inter, dissi al Chino: “Ogni gol che fai, ti regalo un orologio d’epoca della mia collezione”. Alla fine ci salvammo grazie alle sue reti. Mi costò una fortuna“.