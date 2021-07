Zamparini: “Proposi a Marotta la presidenza Palermo, ma scelse l’Inter. Conte…”

Le parole dell'ex presidente del Palermo sull'attuale CEO Sport dell'Inter

Maurizio Zamparini svela un interessante retroscena su Beppe Marotta, CEO Sport dell’Inter. In un’intervista al Gazzettino di Venezia, l’ex presidente del Palermo ha svelato: "Volevo portare Marotta a Palermo, così gli proposi di farlo presidente dandogli metà delle azioni. Ci pensò, ma alla fine scelse l’offerta dell’Inter. Considero Beppe come un figlio, è diventato uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, anche se all’epoca vestiva sempre di scuro e pensavo portasse sfiga perché ero superstizioso. Quando è andato all’Inter ho subito scommesso sullo scudetto dei nerazzurri. Ci sentiamo spessissimo, Conte gliel’ho suggerito io. Ma prima è stato la forza della Sampdoria e della Juve. Lasciare Venezia fu un mio grande errore, se tornassi indietro non lo rifarei".