Zamparini: “Spalletti? Era presuntuoso, ma il Napoli ha fatto un gran colpo”

Le parole dell'ex patron del Palermo: "Luciano è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto nella mia esperienza da presidente"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Maurizio Zamparini, ex patron del Palermo, ha parlato così di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli: "Luciano è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto nella mia esperienza da presidente. Non ci andavo molto d'accordo perché aveva un'aria un po' da presuntuoso, i toscani sono fatti così, ma secondo me il Napoli ha fatto un grande colpo mettendo lui sotto contratto. Spalletti, come Sarri, è un organizzatore di gioco, un allenatore vincente che non ha bisogno di grandi nomi per centrare grandi traguardi con la sua squadra".