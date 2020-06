EDICOLA TS – Alex, Italia! La Serie A riparte. Serie B, caso Venezia: “Non giochiamo”

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 20 giugno 2020 dedica la copertina alla notizia dell’incidente di Alex Zanardi, le cui condizioni sono ancora gravissime: “Alex, Italia”, il titolo scelto da Tuttosport. “Spaventoso incidente in handbike a Pienza. Zanardi si è scontrato con un tir, trasportato all’ospedale di Siena in elisoccorso. E’ stato operato alla testa per 3 ore. L’abbraccio del mondo a un Superman amato da tutti. Migliaia i messaggi sul web”.

In taglio basso, spazio a Torino e Juventus: “Torino, vietato sbagliare. Juventus, vietato tradire”. C’è anche un trafiletto sulla ripresa del campionato: “La Serie A riparte: granata con il Parma, poi Verona-Cagliari”. Polemiche in Serie B, invece: “Caso Venezia: ‘Noi non giochiamo’”.