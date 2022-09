Zancan: “Inzaghi ha trasmesso insicurezza alla squadra. I giocatori ora sanno…”

"Le ultime, per l'Inter, sono state delle sconfitte abbastanza nette, con 3 gol subiti a partita. In 7 giornate, i nerazzurri hanno già subito un terzo dei gol subiti la scorsa stagione, anche se gli uomini sono gli stessi. A Udine la squadra ha sofferto anche sulle palle inattive, cosa prima piuttosto difficile. La gestione dei cambi risalta all'occhio, forse c'è un po' di insicurezza trasmessa alla squadra. I giocatori ora sanno che se vengono ammoniti escono, può essere recepita come una mancanza di fiducia. Al di là di ieri, i cambi in questa stagione hanno lasciato a desiderare. L'Inter, a differenza della Juventus, ha un impianto di gioco riconoscibile, ma negli ingranaggi ora c'è qualcosa che non funziona. Dal punto di vista, l'Inter non è la solita squadra. Cambio allenatore? Inzaghi si è guadagnato un credito, ma è una soluzione complicata. Credo che l'Inter comunque possa ritrovarsi".