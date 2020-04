Sui social della FIFA applauso infinito per medici e sanitari: c’è Zanetti e altri ex Inter

Dai social della FIFA arriva un video con un applauso di tanti campioni per i medici e i sanitari che stanno lavorando all’emergenza coronavirus. C’è in mezzo a tante star del calcio mondiale anche Javier Zanetti e con lui ex Inter come Roberto Carlos e Samuel Eto’o. “A tutti gli operatori sanitari e agli altri professionisti che continuano a lavorare come veri eroi, un infinito applauso. Gli eroi dell’umanità combattono contro il Covid19”, si legge in un post condiviso dal vice presidente dell’Inter.