Zanetti: “Grande responsabilità essere vicepresidente dell’Inter. Futuro in Argentina? Oggi…”

Intervenuto in diretta Instagram insieme alla rivista argentina Gente, Javier Zanetti ha parlato così del suo ruolo all'Inter

"Sono felice per il presente e per essere un dirigente, è una grande responsabilità essere vice presidente di una squadra come l'Inter. Non c'è solo una parte sportiva ma serve una visione ampia, devo ancora studiare e ci sono ancora molte cose da imparare. Sono molto felice per questo cammino che stiamo facendo, devo fare ancora molto. Senza sacrifici, però, non si ottiene nulla. Futuro in Argentina? E' difficile ad oggi pensare ad altro, ma non si sa mai. In Argentina sono nato, c'è mio papà, ho la mia fondazione. Il legame è molto forte, oggi però il mio presente e futuro prossimo è in Italia e all'Inter".