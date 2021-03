L’Inter dice no alla discriminazione, Zanetti: “Non bisogna rimanere indifferenti”

L'Inter ha voluto sensibilizzare i più giovani con un incontro virtuale sul tema della discriminazione

Questa è la nostra storia, il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro, per questo, per continuare a sensibilizzare i più giovani sull’importanza del contrasto alla discriminazione razziale, giovedì 18 marzo il Club nerazzurro ha organizzato un incontro virtuale con le ragazze e i ragazzi del Settore Giovanile per discutere il tema. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Linkem – Connecting Partner dell’Inter – ha visto l’intervento del Vice President Javier Zanetti e del calciatore della Prima Squadra Matteo Darmian, che hanno discusso insieme ai ragazzi e ascoltato la testimonianza del giocatore vittima di razzismo Saidou Oumar Daffe. All’incontro hanno partecipato anche il presidente del CONI Giovanni Malagò e il presidente della FIFA Gianni Infantino con un videomessaggio destinato ai giovani calciatori nerazzurri oltre a Francesco Sortino, Chief Marketing & External Relations Officer di Linkem.