Zanetti: “Adriano formidabile e ottimo compagno. Il gol al Real? Si parlerebbe d’altro se…”

Intervistato da ESPN Brasil, Javier Zanetti ha parlato di Adriano. L’ex capitano nerazzurro ha esaltato il brasiliano per le sue qualità in campo ma soprattutto fuori dal campo. Il vicepresidente dell’Inter ricorda così il debutto dell’Imperatore: “Adriano arriva all’Inter, credo, nel suo momento migliore. Un attaccante con grande forza, tanta potenza. Ricordo che il suo debutto avvenne durante un’amichevole con il Real Madrid, al Santiago Bernabéu, e segnò su punizione. Il tiro fu molto forte, meno male che non colpì la barriera altrimenti oggi si parlerebbe d’altro. Un attaccante formidabile. Un ottimo compagno per il gruppo. Abbiamo condiviso grandi momenti dentro e fuori dal campo“.

(UOL Esporte)