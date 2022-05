Zanetti: “Lautaro vive un grande momento, all’Inter è sempre importante”

Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato oggi a TyC Sports di Lautaro Martinez e non solo verso la finalissima

Verso la finalissima di Wembley tra Italia e Argentina di domani, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato oggi a TyC Sports di Lautaro Martinez e non solo: “L'Argentina è una squadra intelligente, che sa giocare i diversi momenti che una partita può presentare. Ha solidità difensiva, a centrocampo nasce il gioco che poi arriva agli attaccanti. De Paul è cresciuto molto già nell'Udinese, così come Molina. Poi Messi e Lauti sono gli attaccanti: Lautaro arriva al match in un grande momento, con noi (nell'Inter, ndr) è sempre un giocatore importante ogni volta che deve giocare. Tutto questo aiuta per quando arriverà il Mondiale in Qatar" .