Inter, Zanetti posta sui social l’abbraccio con Conte e sceglie l’hashtag #Insieme

Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, era arrivato un giorno prima rispetto agli altri dirigenti nel ritiro dell’Inter a Dusseldorf. E alla fine della partita con lo Shakhtar era felicissimo della vittoria a bordo campo.

Con Conte ha festeggiato alla grande con un abbraccio vistoso, poi ad uno ad uno tutti gli altri dirigenti hanno salutato l’allenatore.

Da ore sul suo profilo Instagram ha raccolto, nelle stories, alcuni post e ce n’è uno in particolare che riprende il momento dell’abbraccio con il tecnico nerazzurro. C’è un hashtag a sottolineare il momento #Insieme. “Noi siamo in finale”, scritto in inglese. E infine un Forza Inter che incoraggia tutti in un momento che è attesa e voglia di farcela. Di mettersi alle spalle momenti difficili. Di tornare a fare cose belle per l’Inter come è successo a lui dieci anni fa in Champions, come gli è successo nel 1998, al Parco dei Principi con quel gol che ha segnato e ha fatto la storia nerazzurra.