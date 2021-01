Inter, Zanetti con Conte al Memoriale della Shoah: “Per onorare le vittime dell’Olocausto”

Tagga Antonio Conte che era insieme a lui. Javier Zanetti è stato al Memoriale della Shoah, in zona stazione Centrale a Milano, insieme al mister per ricordare l’ex allenatore nerazzurro Arpad Weisz e le vittime delle leggi razziali. “In occasione del Giorno della Memoria oggi, insieme al Mister Conte, ci siamo recati in visita al Memoriale della Shoah di Milano per onorare la memoria di Árpád Weisz e delle milioni di vittime dell’Olocausto”, ha scritto il vice presidente dell’Inter in un post in cui ha posato davanti al muro dell’indifferenza.