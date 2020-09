Zanetti: “Juve avvantaggiata, ma Inter vicina. Non lascerei partire Skriniar perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Cristiano Zanetti, ex centrocampista dell’Inter e della Juventus, ha parlato così in vista della lotta scudetto: “I nerazzurri si sono avvicinati alla Juve che però parte ancora avvantaggiata. Il gap si è ridotto ma c’è ancora, in ogni caos il mercato è ancora aperto. Quanto a Pirlo, l’ho visto tranquillo, è alla prima esperienza però ho notato una Juve più serena, più lineare, senza andare dietro a moduli che se non hai i giocatori giusti non ti possono dare risultati”.

L’Inter con Kantè potrebbe eventualmente mettersi sullo stesso livello della Juve?

“Il discorso non è legato agli undici ma alla risa. L’Inter per essere competitiva non deve vendere ma mantenere questo gruppo. Skriniar ad esempio non lo farei partire. La Juve ha Bonucci, Chiellini e De Ligt. Per competere non puoi affidarti, se si fa male qualcuno, ad un ragazzo della Primavera”.