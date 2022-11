Zanetti: “Triste per il ko dell’Argentina, colpo duro. Con il Messico decisiva”

Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter e attualmente in Qatar per i Mondiali, ha commentato a caldo ai microfoni di Bitbol la clamorosa sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita: "Sono triste per il risultato, la verità è che tutto sembrava andare per il meglio con il primo gol molto velioce di Messi, ma l'Arabia Saudita ha creduto di poter pareggiare, si è rianimata ed è riuscita anche a trovare il secondo gol che ha difeso fino alla fine".