Zanetti: “A Milano ho realizzato il mio sogno di diventare capitano dell’Inter”

Intervenuto ai microfoni di "Stanotte a Milano" di Alberto Angela, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato così del suo legame con la città meneghina: "Per me Milano è una città alla quale sono molto affezionato, c'è un legame molto forte: è accogliente, generosa, c'è una bellezza nascosta come la solidarietà. Io sono arrivato molto giovane dall'Argentina e qui ho compiuto il mio sogno di diventare capitano dell'Inter: mi sentivo una responsabilità, un dovere di ridare qualcosa. Ho fondato la mia Fondazione Pupi che aiuta tanti bambini in Argentina: so che a Milano ci sono tante associazioni che aiutano i più deboli. Milano ha un cuore enorme e una grande solidarietà: non c'è nessuno forte che possa farcela da solo e nessuno così debole che non possa essere aiutato".