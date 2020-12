Zanetti: “Sono sicuro che Inter e Milan torneranno grandi. Milano tornerà dove merita”

Intervistato da Pianeta Milan, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato del suo rapporto col club rossonero e delle prospettive future dei due club milanesi:

Qual è il derby al quale sei più legato?

“Il derby è sempre una partita speciale e molto sentita perché si affrontano le due squadre di questa città. Durante tutta la settimana si parla soltanto di questa partita. Mi viene in mente il derby che abbiamo vinto 4-0 nel 2009 che è stato un derby dove abbiamo dimostrato di vincere una partita meritatamente contro un grande avversario come lo è sempre stato il Milan”.

Che rapporto hai con i tifosi del Milan?

“È stato un rapporto di grandissimo rispetto e lo è tutt’ora. I tifosi del Milan quando mi vedono per le strade a Milano mi chiedono gli autografi e le foto e questo dimostra che durante tutta la mia carriera mi sono comportato bene. C’è grande rispetto sia da parte loro che da parte mia. Ho un bellissimo rapporto con i milanisti”.

Milan e Inter vengono da annate difficili: Insieme hanno vinto una Coppa Italia e una Supercoppa italiana in 10 anni. Cos’è successo alla Milano calcistica?

“Credo che sono dei momenti. Io penso che Milano tornerà perché credo che le due società faranno il possibile per far tornare il calcio di Milano dove merita. Sono sicuro che Inter e Milan torneranno grandi”.