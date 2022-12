Zanetti: “Scaloni ha puntato su Alvarez al posto di Lautaro e ha rischiato. Ma l’Argentina…”

"Tre giocatori di movimento, solo tre giocatori di movimento della squadra argentina, non hanno ancora disputato minuti in Coppa del Mondo. Questo descrive l'allenatore e la squadra. Lionel Scaloni si fida della profondità della rosa che ha scelto; sa che può fare appello a tutti i suoi giocatori se ha bisogno di soluzioni. E i calciatori gli rispondono presente. Con la Polonia si è notato ancora una volta come nessuno conosca i propri giocatori meglio dell'allenatore. Come sono, come si sentono, nell'allenamento e nella quotidianità. Perché 'saper leggere' le ore libere fornisce anche molte informazioni al tecnico. Credeva che l'occasione giusta per puntare su Enzo Fernández e Julián Álvarez, inserito al posto di un marcatore come Lautaro Martínez. E l'Argentina si è qualificata così con autorevolezza agli ottavi di finale".