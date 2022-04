Qatar 2022, Zanetti: “Speriamo possa spuntarla l’Argentina. Messi è felice”

Il vicepresidente dell'Inter è stato in Qatar per i sorteggi dei gironi di qualificazione dei Mondiali

A Doha con sua moglie Paula e il più piccolo dei tre figli, Tommy, Javier Zanetti ha partecipato all'evento organizzato dalla FIFA per il sorteggio dei gironi di qualificazione per la Coppa del Mondo.

Ai microfoni di giornalisti che lo hanno intervistato sul red carpet, il vice presidente dell'Inter ha parlato dell'Argentina che si è qualificata ai Mondiali e di Messi: «Il Paese è entusiasta di giocare questa competizione e speriamo di vincere, non si vince un Mondiale da tanto tempo. Lionel lo vedo felice, felice di giocare per la nostra Nazionale. Vincere la Copa America e penso che si sia liberato dopo tanti anni senza un titolo. Speriamo che sarà la Coppa del Mondo di Messi. Come vedo la squadra di Scaloni? Una squadra solida soprattutto a centrocampo. Ha giocatori che possono cambiare le gare, speriamo possa essere così», ha detto.