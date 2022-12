Mihajlovic, il ricordo di Zanetti: “Dolore immenso. Straordinario amico e compagno”

Fra i tanti personaggi del mondo del calcio che stanno ricordando in queste ore Sinisa Mihajlovic, ci sono anche le parole di Javier Zanetti

Fra i tanti personaggi del mondo del calcio che stanno ricordando in queste ore Sinisa Mihajlovic , ci sono anche le parole molto intense e sincere del vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che con Sinisa ha condiviso alcuni anni all'Inter. Ecco il messaggio sui social dell'ex capitano nerazzurro:

"Sei stato uno straordinario amico, compagno, uomo, lottatore. La tua forza, la tua sincerità e il tuo modo di essere semplicemente Sinisa sono stati un esempio per tutti, ogni giorno. Un dolore immenso, non ci sono parole. Un enorme abbraccio alla famiglia e ai suoi cari. Ciao Sinisa, riposa in pace".