Inter, Zanetti ricorda sui social la vittoria della Coppa UEFA del 6 maggio 1998

L'ex capitano nerazzurro in un post ha ricordato la vittoria del Parco dei Principi, nella finale segnò anche lui con Ronaldo e Zamorano

Il 6 maggio del 1998 l'Inter ha vinto la Coppa Uefa. La maglia utilizzata da quella squadra per la gara al Parco dei Principi era similissima alla terza maglia di questa stagione. È stata una vittoria molto amata all'epoca. Era la squadra di Ronaldo, quella dell'1+8 di Zamorano. Ma era anche una delle prime Inter di Javier Zanetti.

L'ex giocatore argentino, in un post sui social, ha ricordato quella vittoria con una foto della coppa alzata da Moriero, ex attaccante nerazzurro che viene taggato nel post. Javier era accanto a lui che si godeva la festa inconsapevole che con la maglia dell'Inter avrebbe fatto la storia. Anche quella sera mise il suo timbro sulla finale contro la Lazio. A Parigi finì tre a zero con gol di Zamorano, Zanetti e del Fenomeno. Bei ricordi.