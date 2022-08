Empoli, Zanetti: “Satriano è in grande crescita, ha margini importanti”

Il tecnico della formazione toscana ha parlato in conferenza stampa dell'attaccante uruguaiano di proprietà dell'Inter

Paolo Zanetti, tecnico dell'Empoli, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Verona ha parlato anche di Martin Satriano, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter, reduce dalla prima gara da titolare: "Grande soddisfazione mettere in campo quattro giocatori dal 2000 in giù. Ci dà grande margine, se i ragazzi approcciano così possono solo migliorare. Satriano è in grande crescita, va sempre a mille, ha avuto un margine importante. L'Empoli ha giocatori con grande potenziale da Serie A".