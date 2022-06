C. Zanetti: “Dybala-Lukaku-Lautaro? Inter, si può. Tra Bremer e Skriniar…”

Nell’intervista rilasciata a TMW, l’ex centrocampista Cristiano Zanetti ha parlato così dei temi caldi di mercato di casa Inter: “E' la super favorita già ora con Dybala. Figuriamoci con Lukaku. Marotta ha fatto le fortune di tanti club, spende poco, non va dietro ad acquisti milionari. Sa dove mettere le mani”.

"Altro che sostenibile. Certo. L'Inter in ogni caso resterà col 3-4-1-2 poi in alcune partite li ruoterà, Inzaghi ha migliaia di possibilità può fare quello che vuole con questa rosa".

Bremer al posto di Skriniar come lo vede?

"E' un sostituto all'altezza, è un signor giocatore. Con lui non cambia tanto. Milenkovic? "E' leggermente inferiore ma ha margini di miglioramento. Non è continuo nei 90 minuti sennò come potenzialità è anche superiore. Il difensore forte sta concentrato 90 minuti, l'esempio è Chiellini".