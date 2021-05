Zanini: “L’Inter ha preso il volo quando le altre hanno avuto complicazioni”

Il pensiero dell'ex calciatore a proposito della cavalcata dei nerazzurri che si è conclusa con la conquista dello scudetto

Nicola Zanini, allenatore ed ex calciatore, ai microfoni di 1 Station Radio ha parlato del percorso dell'Inter partendo da una domanda sui risultati ottenuti da Gattuso al Napoli. Queste le sue parole: "Gattuso? Se avesse avuto meno problemi, avrebbe potuto giocarsi di più il campionato. L’Inter, ad esempio, ha preso il volo nel momento in cui le altre hanno avuto delle complicazioni. L'uscita dalle coppe l'ha agevolata e non ha avuto infortuni. Per vincere il campionato serve avere anche questo tipo di fortuna. Il Napoli merita di arrivare in Champions, Gattuso ha fatto un ottimo lavoro e merita assolutamente il rinnovo".