GdS – I sogni e i gol con l’Inter, poi l’addio: ora Zaniolo prepara la rivincita personale

Nicolò Zaniolo sfida il suo passato. La stella della Roma e della Nazionale italiana se la vedrà domani sera contro quell’Inter in cui è nato e cresciuto calcisticamente, prima di esplodere con la maglia giallorossa. “I sogni con cui era sbarcato a Milano – ricorda La Gazzetta dello Sport -, le vittorie e i gol con la Primavera (e quella rete in semifinale alla Juventus che valse da sola mezzo scudetto), gli allenamenti con Spalletti nel finale della stagione“.

Il suo presente e il suo futuro (a meno di clamorosi colpi di scena) si chiama Roma e il classe 1999 vuole prendersi una rivincita personale sull’Inter, la squadra che lo ha “accarezzato, sedotto e abbandonato“. Fino ad ora in carriera sono arrivati tre pareggi contro i nerazzurri, senza mai andare in gol. Domani partirà nuovamente alla panchina, per poi entrare a gara in corso con l’obiettivo di far male alla squadra di Conte e dare una dimostrato di maturità a Fonseca, dopo le dichiarazioni pubbliche dell’allenatore giallorosso che ha sottolineato un atteggiamento troppo individualista dell’ex Inter.

Zaniolo vuole tornare quello di prima dell’infortunio e vuole farlo già a partire da domani. Con tanto di rivincita su quell’Inter che non ha creduto abbastanza in lui.