Sky – Zaniolo, accordo raggiunto tra la Roma e il Galatasaray: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo è in partenza per la Turchia: trovato l'accordo tra Roma e Galatasaray

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Nicolò Zaniolo è ad un passo dal Galatasaray: il centrocampista classe '99 è in partenza per Istanbul per le visite e la firma sul contratto - 3,5 mln di euro per 4 anni -che lo legherà al club turco. Alla Roma andranno 15 mln più 7 di bonus.