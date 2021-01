Zaniolo molla i social dopo le polemiche: “Scollego l’account”. E Madalina: “Non siamo fidanzati”

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere”. Dopo giorni di gossip e polemiche, Nicolò Zaniolo annuncia la sua intenzione di abbandonare i social, e lo fa con un post sul profilo Instagram della madre. “Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio”. Zaniolo nei giorni scorsi era stato al centro delle polemiche per la fine della relazione con la sua fidanzata, Sara Scaperotta, in attesa di un figlio dal calciatore della Roma.

Le vicende personali di Zaniolo, criticato da molti ma difeso da Fonseca e dalla madre, si erano complicate con le indiscrezioni su una presunta relazione con l’attrice Madalina Ghenea, che dopo la smentita affidata all’avvocato Berardini De Pace e’ tornata a negare una relazione con Zaniolo oggi, con un post Instagram. “Nicolò – ha scritto – è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che e’ un talento lo sanno tutti. Cosi’ come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. E’ una persona straordinaria che mi e’ entrata nel cuore e faro’ sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”.