Sky – Zaniolo, un episodio non cambia i piani di mercato della Roma. L’intenzione…

Se c’è chi ritiene che quanto accaduto nella gara con il Verona tra Fonseca e Zaniolo possa avere conseguenza sul mercato. C’è chi dice che l’ex nerazzurro potrebbe tornare a Milano. Ma a Skysport ribadiscono che non è così. Non ci saranno conseguenze sul mercato nonostante il dispiacere del giocatore per essere stato rimproverato sul piano difensivo. Questo è quanto ha sottolineato l’inviato Paolo Assogna: “Un episodio che non cambia i piani tecnici della società giallorossa. L’intenzione è di fare cassa con tutti i giocatori non strategici e mantenere i giocatori importanti, soprattutto tra i quali Dzeko e Zaniolo che ha un contratto fino al 2024. La Roma è in vendita ma nessun proprietario arriverebbe nella capitale per poi cedere un giocatore importante“.

(Fonte: SS24)