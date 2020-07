Zanotti (Pinguini Tattici Nucleari): “L’Inter è una cosa di famiglia, campionato aperto. Spero…”

Il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti, è intervenuto in diretta a Inter TV: “Sono contento sia ricominciato il campionato, ogni sera c’è una partita. L’Inter? Una cosa di famiglia. Nasce da mio nonno, hanno sempre tifato Inter. Qualcosa che è quasi genetico, una cosa che è nel dna. Perché metto l’Inter nelle canzoni? Perché cerco di essere il più sincero ed essere interista è qualcosa che va oltre il tifo, una filosofia. Di conseguenza non può che entrare nelle canzoni. Penso che sia stato giusto fermarsi. Adesso è giusto riprendere. I calciatori sono un po’ come degli artisti, ci fanno sognare. Sono curioso di vedere come andrà finire, è ancora tutto aperto. Ho scritto con un amico una canzone che si chiama “Zanetti”, dedicata al capitano più grande della storia. Di questa Inter mi piace molto Lautaro, penso sia un giocatore incredibile. Mi sembra un’Inter che sa dominare il campo, coraggiosa. Una grande Inter, questa formazione mi piace molto. Non sarà facile con il Bologna anche perché dall’altra parte c’è Palacio. Mi spaventa il clima, con tante gare ravvicinate è dura. Ma anche nell’ultima partita ci hanno dimostrato di essere in grande forma. Speriamo di vincere”.

(Inter TV)