Zapata: “Dopo l’Inter i primi a qualificarci in Champions. Vogliamo stupire il mondo”

L'attaccante dell'Atalanta ha parlato della stagione appena conclusa, ma anche degli obiettivi futuri dell'Atalanta

(ANSA) - BERGAMO, 29 MAG - "Una grandissima stagione di cui siamo contenti, perché continuiamo a scrivere la storia". Duvan Zapata ha fatto i bilanci di fine stagione al canale ufficiale YouTube dell'Atalanta: "Dopo l'Inter che ha vinto il campionato, siamo stati i primi a qualificarci in Champions League - ha affermato il centravanti colombiano, convocato insieme a Luis Muriel per le qualificazioni mondiali contro il Perù a Lima il 3 giugno e l'Argentina a Barranquilla l'8 -. Siamo stati bravissimi a raggiungere gli obiettivi. Vogliamo continuare a stupire il mondo: magari si sente in giro che l'Atalanta non deve essere al posto in cui è oggi, ma noi facciamo parlare il campo dimostrando che possiamo conquistare qualsiasi cosa".

Sul 2020-2021, anche un plauso alla dirigenza: "Abbiamo avuto tante difficoltà ma riusciamo a mantenere sempre il nostro livello. La società ci sostiene e non ci fa mancare niente: possiamo lavorare tranquilli esprimendo al meglio le nostre capacità", ha proseguito Zapata. Che aspetta il ritorno in massa del pubblico dopo l'assaggio del 19 maggio scorso: "Nella finale di Coppa Italia eravamo contenti per la presenza dei nostri tifosi, peccato sia finita com'è finita. Le partite coi tifosi sono diverse, speriamo che si torni alla normalità - ha chiuso -. Siamo una bella squadra che riesce a segnare tantissimo, credo che la prossima stagione sarà molto positiva per noi. Il più bello dei miei 19 gol? Contro l'Udinese su assist senza guardare di Malinovskyi, per com'è cominciata l'azione e per il mio movimento". (ANSA).