Sostituto Lukaku, i bookies dicono Zapata: “Vlahovic difficile. E Correa…”

Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, ci sono più chance per l'Inter di avere il colombiano Duvan Zapata come sostituto di Lukaku

Il Chelsea fa sul serio per Romelo Lukaku. Il club inglese, dopo una prima offerta – respinta - di 120 milioni di euro complessivi, è pronto a rilanciare per chiudere l’affare e ora anche il giocatore sembrerebbe più aperto all’ipotesi di trasferirsi in Premier League, con un ingaggio che sarebbe quasi il doppio di quello attuale. L’addio del belga dunque, non sembra più così impossibile e, di fronte alla prospettiva di veder partire il suo gioiello, il club nerazzurro starebbe pensando già a come correre ai ripari.