Sky – Zapata primo della lista, ma Inter e Atalanta non trovano l’accordo. Gli altri…

L'attaccante dell'Atalanta è il preferito dell'Inter per sistemare il reparto offensivo di Inzaghi

Dopo Dzeko, continua la ricerca dell'Inter per un altro attaccante. L'obiettivo numero uno è Duvan Zapata dell'Atalanta, ma non è facilmente raggiungibile.

L'accordo tra l'Inter e l'Atalanta non c'è e per questo l'Inter lavora su altre piste. Manca il sostituto in casa dei bergamaschi. Una pista porta a Correa, ma manca l'offerta giusta alla Lazio. Si lavora anche su Insigne che non ha l'accordo per il rinnovo del contratto con il Napoli.