Zapelloni: “È uno sleepy-Conte. All’Inter manca qualcosa di suo. Una cosa è preoccupante”

«Oggi si è cominciato a vedere qualcosa della Juve. Invece di questa Inter non si vede soprattutto il vero Conte, il valore aggiunto che deve dare un allenatore come lui. Poi noi magari beviamo vino ed esageriamo, ma all’Inter manca qualcosa di suo. È uno ‘sleepy’ Conte per parafrasare Trump su Biden. Vidal ha fatto un’azione molto bella, ma è una chiamata. Manca la volontà di chiudere le partite e questo è preoccupante». Umberto Zapelloni a Pressing ha parlato così dell’Inter dopo il pari con l’Atalanta e una serie di risultati che non stanno pagando il lavoro fatto dai nerazzurri.

(fonte: Pressing)