La chiamata dell'Inter

"Se non fosse stato per un messaggino in tarda serata, Gabriele Zappa sarebbe diventato un giocatore della Cremonese e chissà quali altre strade avrebbe preso. La corte di Giovanni Bonavita, oggi all'Atalanta con Roberto Samaden, sembrava sufficiente per trasferirsi a Cremona: l'estate in questione è quella del 2014, sul piatto - pare - una cifra a quattro zeri per un esterno veloce, dinamico, bravo nei dribbling, puntuale nei contrasti e con il vizietto del gol. [...] E poi la chiamata last minute dell'Inter, irrinunciabile anche per un cuore rossonero quale Gabriele, nato a Monza e cresciuto vedendo il Milan di Carlo Ancelotti vincere tutto".