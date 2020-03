Ex Inter, Zarate ricorda il passaggio in nerazzurro: “Sbagliai a lasciare la Lazio perché…”

L’ex attaccante dell’Inter, Mauro Zarate, ha rilasciato un’intervista a TyC Sports ripercorrendo le tappe della sua carriera. Il calciatore del Boca Juniors ha parlato della sua carriera in Italia, citando anche il passaggio dalla Lazio ai nerazzurri nella stagione 2011/2012: “È stato un errore lasciare la Lazio come idolo“.

Zarate ha poi aggiunto: “Dopo sono andato al West Ham e ho iniziato a giocare ad un buon livello, ma ho deciso di andare via perché non mi piaceva la posizione in cui giocavo. I tifosi mi amavano moltissimo e ho un bellissimo ricordo di quell’esperienza. Fiorentina? Mi guadagnai il mio posto giocando ad un buon livello. Poco dopo il problema a mia moglie Naty (si è ammalata, ndr) e non ci fu un grande feeling con l’allenatore. Questo mi bloccò e non riuscii a superare la situazione. Sapevo che dopo tre mesi se ne sarebbe andato mentre io avevo altri 3 anni di contratto, ma non resistetti e me ne andai. Fu molto triste perché non volevo andarmene“.