Zavaglia: “Icardi-Wanda, caso diverso da quello di Rabiot e la madre: vi spiego”

Il procuratore Franco Zavaglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la tendenza che porta tanti calciatori a essere rappresentati da parenti:

Di alcuni casi come Icardi e Rabiot che idea si è fatto?

“Quello di Icardi è un caso particolare, anche perché il giocatore ci ha messo del suo per rendere la sua carriera al di sotto delle aspettative. Per quanto riguarda Rabiot e la madre Veronique, se sono intelligenti resteranno alla Juventus, ora che il calciatore sta rendendo e ha un allenatore che lo stima. Spero non prevalga esclusivamente la voglia di guadagnare più denaro altrove”.