Zazzaroni: ”Allegri resta il valore più alto della Juve. Sparano cazzate quelli che…”

Intervenuto sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha parlato così di Juventus: ''Pur occupandomi della Roma, non fuggo dalle opinioni personali, e dalle cose scritte, neppure davanti all’imbarazzante sconfitta della Juvirtuale a Monza (bravo e coraggioso Palladino). Rivisti Paredes, McKennie, Vlahovic, il Vlahovic attuale, e Kostic, confermo che Max resta il valore più elevato della Juve e per questo in grado di risollevarla. Non credo - come sento dire e spesso leggo - che Nedved e Arrivabene lo vogliano fuori dalle palle. Fatico a entrare nei pensieri di Pavel, ma credo di conoscere abbastanza bene l’amministratore delegato per poter affermare che la sua priorità è sempre l’azienda e tutti quelli che ne fanno parte e che non gradisce affatto le rivoluzioni in corsa e al buio''.