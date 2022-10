Zazzaroni: “Barella, nervosismo inspiegabile da fuori. L’obiettivo dell’Inter…”

"La Roma, invece, ha fatto di necessità virtù, migliorando in qualità attraverso le opportunità colte da Mourinho “grandi palle” e Pinto. Le maggiori difficoltà le stanno incontrando Inter, Juve e Samp. Contro la Roma non ho visto un’Inter da 12 punti su 24: soltanto dopo il 2-1 ha prevalso la paura di sbagliare e perdere che non ha risparmiato Inzaghi, il quale ha tentato di tutto per recuperare una partita compromessa. Al di là del nervosismo - inspiegabile da fuori - di Barella e dell’errore di posizionamento sul calcio di punizione battuto da Pellegrini che ha portato al gol di Smalling, non si sono ripetuti i cali atletici e di concentrazione di Udine; lo stesso Asllani è progressivamente cresciuto, così come Bastoni e Acerbi. Certo, quattro sconfitte in otto gare non sono uno scherzo, poiché impongono un’accelerazione immediata e costante. L’obiettivo dell’Inter, al momento, non può che essere un posto tra le prime quattro".