"Dimenticate tutto quello che avete pensato e visto fino a ieri. Riponete nel cassettone del nulla i luoghi comuni, le certezze, le illusioni più pie: il campionato che comincia oggi pomeriggio non c’entra un fico secco con i precedenti, si porta dentro un’ombra; l’ombra di ciò che vorrebbe essere, ma non potrà essere. A stravolgere i contenuti della Serie A 24-25 è il numero degli appuntamenti internazionali, in primis la SuperChampions che non prevede ripescaggi e, per Inter e Juve, il Mondiale club che rende infinita la stagione"

"Aggiungo l’altro elemento fortemente condizionante: tutte le big - tranne l’Inter - partono incomplete e non solo per l’assenza di una, due o addirittura tre pedine-chiave. La Juve ha appena reintegrato McKennie, il centrocampista più dinamico a disposizione di Motta, e non escludo che possa recuperare altri “esiliati” (non si può parlare di esuberi quando il totale dei giocatori praticabili è inferiore a 25); sempre la Juve abbraccia in queste ore Nico Gonzalez e attende Koopmeiners, un altro esterno e che qualche “fuori progetto” si tolga dalle balle. Fofana completa il Milan poco prima dell’esordio dei compagni col Toro, ma deve ancora ricevere il libretto delle istruzioni. Fonseca ha appena annunciato che il mercato chiude qui, io non escludo che all’ultimo possa invece riservare la sorpresona. La butto lì: Federico Chiesa".