Lautaro da Pallone d'Oro? Sì, ma come lo sono gli altri due in lizza insieme a lui. Personalmente lo darei a tutti i miei giocatori per quello che hanno fatto in questi tre anni. Noi dobbiamo continuare a lavorare e Lautaro deve continuare a fare ciò che ha fatto finora in questo percorso all’Inter e i suoi compagni devono cercare di metterlo nella miglior condizione per far gol".