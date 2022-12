Zazzaroni: “Fantastico se vince l’Argentina ai rigori”. Caressa: “Tutto sembra indirizzato”

A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati in vista della finale del Mondiale

A Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono sbilanciati in vista della finale del Mondiale: "Per me finisce 1-1 al 90' o ai supplementari, poi vince l'Argentina ai rigori. Sarebbe fantastico", il commento di Zazzaroni. "Tutto sembra indirizzato verso l'Argentina e verso Messi. Sono indeciso, tutti ricordano l'86 ma è simile al 90 con l'Argentina che ha perso all'esordio. Se arrivano ai rigori, uno tra Messi e Mbappé e lo sbaglia, la storia del Mondiale è così", l'analisi di Caressa.