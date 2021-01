Ex Inter, Arnautovic al Bologna? Caressa prende in giro Zazzaroni: “È scarso. E nove mln…”

Nelle scorse ore si è parlato di Arnautovic come obiettivo del Bologna. Dell’ex Inter hanno parlato anche a Radio Dee Jay Zazzaroni e Caressa con questo scambio di battute che diventa un siparietto: «Arnautovic primo obiettivo in assoluto del Bologna. La Cina non lo vuole mollare e quindi Sabatini proverà a portarlo in Italia a giugno», ha sottolineato il direttore del Corsport.

«Il primo motivo è che la Cina non lo vuole mollare, il secondo è che scarso? Ma dai scherzo, è tanto che non lo vediamo Arnautovic. In Cina prende nove mln? Ma nove euro netti all’anno gli devi dare…», la battuta di Caressa.

(Fonte: Radio Dee Jay)