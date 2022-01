Caressa e Zazzaroni d’accordo: “L’Inter non vince con l’Atalanta”. Ecco i pronostici

Momento pronostico a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno detto la loro su Atalanta-Inter

Momento pronostico a Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno detto la loro su Atalanta-Inter. Per entrambi, però, l'Inter non vincerà. Zazzaroni usa la doppia chance: "Dico 1X", optando per la vittoria degli orobici o il pareggio. Caressa, invece, è sicuro che finirà in parità.