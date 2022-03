Caressa e Zazzaroni d’accordo: “L’Inter batterà la Fiorentina”

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa non hanno dubbi

Momento pronostici a Radio Deejay durante Deejay Football Club. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa non hanno dubbi: per entrambi, l'Inter vincerà contro la Fiorentina. "Inter-Fiorentina è ovviamente la più dura di oggi, la Fiorentina non ha lo stesso rendimento in casa e in trasferta e per l'Inter sarà difficile perché senza Brozovic, la squadra fa veramente fatica. Sembra anche che sia a fiato corto, dopo il mese di partite terribili non è riuscita a recuperare", il commento di Caressa.